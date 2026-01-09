Savona, il mondo del karate e della Fijlkam piangono la morte del maestro Fiorenzo Zucconi

Sta sconvolgendo tutto il mondo sportivo savonese la scomparsa di Fiorenzo Zucconi, lo storico maestro di karate del Karate Club Savona mancato all'età di 78 anni.

Ex atleta, cintura nera 7º Dan dal 2021, aveva raggiunto la qualifica di maestro nel 1992. Arbitro Benemerito, Zucconi ha vestito i colori della Nazionale come Azzurro d’Italia e Fijlkam, ottenendo prestigiosi riconoscimenti istituzionali quali la Stella di bronzo e quella d’argento al merito sportivo del Coni.

Il suo impegno si estendeva anche all'ambito tecnico e dirigenziale, dove operava come tecnico FIPCF e Consigliere sociale. Già insignito del titolo di Cavaliere dello Sport, Zucconi ha lasciato un grande vuoto nelle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Non stanno mancando sui social i messaggi di cordoglio e di ricordo nei suoi confronti.

"Esprimo il mio cordoglio e quello di tutta l’Amministrazione per la scomparsa del maestro Fiorenzo Zucconi. La sua è una perdita dolorosa per la nostra comunità - ha detto l'assessore allo sport Francesco Rossello - Il maestro Zucconi è stato un importante punto di riferimento non solo per la Fijlkam e per il movimento delle arti marziali, ma anche per tutto il mondo dello sport savonese. Il maestro Zucconi ha cresciuto centinaia di giovani atleti savonesi che contribuiranno certamente a tenerne vivo e forte il ricordo. Nelle scorse settimane ci hanno lasciato altre figure importanti come quella di Giuliano Vettori e di Massimiliano Tonon, tutti importanti punti di riferimento nelle loro discipline. Assieme al peso di queste perdite sentiamo tutti la responsabilità di portarne avanti l’esempio e la memoria".

L'ultimo saluto si terrà sabato 10 gennaio, alle 13:45 all'obitorio dell'Ospedale San Paolo di Savona. Poi alle ore 15 si svolgerà la commemorazione a Zinola nella sala del Tempio crematorio.

"Cerchiamo di essere in tanti, perché sicuramente a lui farebbe piacere sentire l'affetto della sua palestra. Tutti i partecipanti sono invitati ad indossare la divisa sociale. Il suo ricordo sarà sempre vivo in tutti noi" dicono dal Karate Club Savona.