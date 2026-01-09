Motorshow e mototerapia a Celle, raccolti 3800 euro per la pediatria del San Paolo

"Grazie Celle. Desidero ringraziare di cuore Vanni Oddera, tutto il team Daboot e Adamo Jeepterapia per lo straordinario spettacolo che ha saputo unire divertimento, partecipazione e solidarietà".

Inizia così il messaggio di ringraziamento del Sindaco di Celle Marco Beltrame dopo che a seguito del Motorshow di Vanni Oddera del 28 dicembre nel comune cellese è stata raccolta un'importante somma destinata in beneficenza.

"Grazie al loro impegno e alla generosità del pubblico sono stati raccolti 3.815 euro, che la Proloco Celle Ligure ha versato a Gaslininsieme – Fondazione Gaslini, a sostegno dell’assistenza pediatrica di Savona - prosegue il primo cittadino cellese - Un gesto concreto di grande valore, che ha ricevuto anche il ringraziamento ufficiale del Gaslini attraverso una bellissima lettera".