Cronaca | 11 gennaio 2026, 08:49

Guasto alla rete idrica a Casanova, senza acqua alcune zone di Varazze

Ireti sta cercando di risolvere il problema. Interrotta la fornitura in zona S.Pietro, parte di via Fossello, via Bolzino, Villaggio S. Luigi e le aree limitrofe

Si rompe un tubo della rete idrica nella frazione di Casanova a Varazze e scatta l'interruzione momentanea della fornitura dell'acqua.

Data la localizzazione in una zona impervia, Ireti non è riuscita ad intervenire durante la notte.

"I lavori di riparazione sono iniziati alle prime luci dell’alba e si prevede il ripristino del servizio entro la mattinata di domani - spiega il Sindaco Luigi Pierfederici - Le zone interessate sono: S.Pietro, parte di via Fossello, via Bolzino, Villaggio S. Luigi e le zone limitrofe".

Luciano Parodi

