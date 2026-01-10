 / Cronaca

Cronaca | 10 gennaio 2026, 11:33

Resti umani ritrovati nei boschi tra Ferrania e Altare, indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Resti umani ritrovati nei boschi tra Ferrania e Altare, indagini in corso

I carabinieri sono intervenuti questa mattina in un’area boschiva situata tra Ferrania e Altare, a seguito del ritrovamento di resti umani nei pressi di un ruscello. L’allarme sarebbe stato lanciato da un apicoltore. 

La zona era già stata oggetto di ricerche lo scorso ottobre, in seguito alla scomparsa del 90enne Salvatore Fontana, che si era allontanato da casa senza fare più ritorno. Secondo quanto riferito, sarebbero stati rinvenuti anche alcuni effetti personali che farebbero pensare si tratti dell’uomo.

Sul caso è stato informato il Procuratore Capo della Repubblica, Ubaldo Pelosi. Le indagini sono in corso e vige il massimo riserbo.

Redazione

