Borghetto S. Spirito, il Comune lancia le “pillole formative” per facilitare l’accesso ai servizi digitali e amministrativi

Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha attivato sul proprio sito istituzionale una nuova sezione dedicata alle “pillole formative”, brevi contenuti informativi pensati per accompagnare i cittadini nell’accesso ai servizi della pubblica amministrazione in modo semplice, diretto e pratico. L’iniziativa rientra negli obiettivi di semplificazione dell’Amministrazione comunale.

La sezione è già attiva e può essere consultata (clicca QUI).

Ecco i primi tutorial disponibili: come inviare una richiesta di assistenza tramite il sito istituzionale – guida passo passo per inoltrare una richiesta di supporto; come inoltrare una segnalazione online – indicazioni chiare per segnalare disservizi o problematiche; come effettuare un pagamento spontaneo con PagoPA – tutorial per utilizzare la piattaforma dei pagamenti digitali della pubblica amministrazione; come ritirare un atto presso l’Ufficio del Messo comunale – spiegazione di cosa fare e dove recarsi per ritirare documenti ufficiali.

I contenuti sono pensati per essere agili, immediatamente fruibili e comprensibili da tutti, con l’obiettivo di abbattere le principali difficoltà che i cittadini incontrano nell’uso dei servizi digitali e delle procedure online.

Questa è solo la prima fase. L’Amministrazione comunale proseguirà nell’ampliamento dei contenuti, per coprire ulteriori procedure utili alla cittadinanza e favorire un rapporto trasparente, efficace e diretto tra Comune e cittadini.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare l’Ufficio Affari Generali – Comune di Borghetto Santo Spirito.