Quiliano, detriti e alberi cadono nel torrente in località Molini: ordinanza per la rimozione

Un'ordinanza per provvedere con urgenza alla rimozione dei tronchi d'albero dall'alveo del torrente Quiliano, in località Molini, a monte del ponte della strada comunale.

A firmarla il sindaco Nicola Isetta visto che nella zona quilianese dal versante in sponda sinistra del torrente si è verificato un dissesto che dai terreni soprastanti ha provocato una colata di detriti e la caduta di arbusti all'interno.

Dal sopralluogo effettuato dal personale tecnico del servizio lavori pubblici comunale è stato rilevato che le scogliere di difesa spondale sinistra a suo tempo realizzate non risultano compromesse dalla colata detritica ed in corrispondenza della stessa l'alveo presenta comunque una sezione che garantisce il deflusso delle portate, ma la presenza di tronchi di lunghezza significativa e la presenza del ponte della strada comunale immediatamente a valle possono configurare, in caso di piena del torrente, una situazione di pericolo di occlusione della luce dell'attraversamento.

Per questo è stato ritenuto necessario provvedere almeno alla rimozione dei tronchi all'alveo attivo, tramite un intervento da eseguirsi da parte della ditta specializzata affidataria degli interventi di manutenzione del verde pubblico.