Varazze, il nuovo direttivo della Confraternita di San Bartolomeo si presenta ai fedeli

Sabato 10 febbraio, al termine della S. Messa vespertina, il nuovo Consiglio Direttivo della Confraternita di San Bartolomeo di Varazze si è presentato ai numerosi fedeli per la cerimonia di passaggio di consegne al neo Priore e per il rinnovo delle cariche per il biennio 2026-2027.

Il nuovo Direttivo è guidato dal Priore Gianmario Molinari, affiancato dal Vice-Priore Pietro Giulio Prato. L’incarico di Cassiere è stato affidato a Paolo Dotta, mentre quello di Segretario ad Alessia Gaino. Andrea Pavia ricopre il ruolo di Revisore dei conti; Enrico Pavia è stato nominato Direttore dei Crocifissi e Mauro Maccari Maestro dei Novizi. Completano il Consiglio Direttivo, in qualità di Consiglieri, Roberto Bucco, Rosa Rita Cerruti, Giovanni Fornari e Simone Prato.

Subito dopo la presentazione ha preso la parola il Priore uscente, Paolo Dotta, per un indirizzo di saluto e di ringraziamento. In questa occasione ha consegnato al nuovo Priore, Gianmario Molinari, le chiavi dell’Oratorio, il tabarro e, infine, il pastorale in argento raffigurante il Santo Titolare della Confraternita di San Bartolomeo.

Tra gli applausi del folto pubblico, che ha seguito con attenzione l’intervento del nuovo Priore, sono poi intervenuti il Priore Onorario Gio Batta Bassafontana. Presente alla cerimonia anche il secondo Priore Onorario, Giuseppe Bruzzone.

Al termine della bella e significativa cerimonia, Padre Cristiano Dorival Teles (O.P.), officiante del sacro rito, ha impartito la Benedizione.

Il Consiglio Direttivo e i Consiglieri hanno infine posato per una foto ricordo, per poi trasferirsi nella sede sociale dell’Oratorio, dove si è svolto un gradito e meritato rinfresco.