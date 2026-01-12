Laigueglia, conclusi i lavori al belvedere di via Doria

"Sono terminati i lavori al belvedere di via Andrea Doria, luogo suggestivo immerso nella tranquillità, da cui si gode una bellissima vista sul panorama del borgo, sovrastato dai due campanili della Chiesa di San Matteo".

Lo rende noto il sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi, sottolineando al tempo stesso che "il sito versava in condizioni di abbandono; i lavori sono stati disposti dall’Ufficio Tecnico del Comune e seguiti dal vicesindaco Andrea Zancanaro, a cui va il mio sincero ringraziamento".

Nel dettaglio, la prima fase dell’intervento ha riguardato la grigliatura della parete a monte, per consentirne il consolidamento; successivamente sono stati ripristinati i muretti di affaccio, visibili anche dal molo, affinché risultassero armonizzati al contesto e non impattanti rispetto alla collina retrostante. Infine, sono stati realizzati nuovi parapetti per adeguarli alle attuali normative di sicurezza.

"L’ultimo step – precisa il sindaco Manfredi – sarà il rinnovo dell’arredo urbano, con l’installazione delle panchine nei prossimi giorni. Oggi questo luogo di grande bellezza è tornato a essere fruibile, per passeggiate e brevi soste, da cittadini, turisti e appassionati di fotografia che, a pochi passi dall’Aurelia, possono godere di una veduta fantastica sulla Baia del Sole".