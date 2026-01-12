 / Politica

Politica | 12 gennaio 2026, 14:58

Efficientamento energetico per le imprese liguri: dal 28 gennaio nuova finestra per il bando regionale

Sarà in parte a fondo perduto e in parte a finanziamento agevolato. Ripamonti e Piana: "Favorire un'impresa al passo coi tempi moderni"

Efficientamento energetico per le imprese liguri: dal 28 gennaio nuova finestra per il bando regionale

Aprirà il 28 gennaio la nuova finestra del bando regionale a sostegno degli interventi di efficientamento energetico compiuti dalle micro, piccole, medie e grandi imprese liguri.

Si tratta di una misura a valere sull’azione 2.1.2 del PR FESR 2021-2027, che metterà a disposizione risorse per 8,3 milioni di euro coerentemente al regolamento approvato per la prima finestra di ottobre 2025.

L'agevolazione potrà andare a coprire fino al 90% degli investimenti effettuati e verrà concessa in parte a fondo perduto (fino al 43% dell'importo) e in parte a finanziamento agevolato (fino al 45% dell'importo). Con un ulteriore 3% per l'abbattimento dei costi di garanzia. Per le grandi imprese, invece, è previsto esclusivamente il finanziamento agevolato, fino all’80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di 400 mila euro.

"Una nuova opportunità per le imprese che non avessero presentato domanda alla finestra di ottobre scorso o avessero fornito documentazione incompleta - spiegano l'assessore all'Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. L'obiettivo rimane quello di favorire un modello di impresa al passo con i tempi moderni. Per farlo, Regione Liguria mette a disposizione una misura che prevede contributi a fondo perduto e prestiti a tasso agevolato per la riqualificazione energetica di immobili, impianti e processi produttivi"

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium