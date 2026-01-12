Montagna, vice presidente Piana: "23 Comuni liguri nella classificazione di Montani"

A seguito dell’incontro svoltosi oggi tra il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Montagna, Alessandro Piana, e gli assessori delle altre Regioni, nell’ambito del percorso di revisione nazionale dei criteri di classificazione dei Comuni montani previsto dalla Legge sulla Montagna, arrivano importanti novità per i territori montani liguri.



“Sulla base del recepimento dell’ampliamento dei criteri e della revisione dei parametri – dichiara Piana – possiamo affermare che 23 Comuni liguri rientreranno con tutta probabilità nella classificazione di ‘Comune montano’. Prima della revisione nazionale in Liguria i Comuni classificati montani erano 166. La nuova proposta ministeriale li aveva inizialmente ridotti a 106, ma grazie alle modifiche ai parametri il numero sale ora a 129 Comuni montani complessivi".



​"Abbiamo ottenuto il recepimento di tutte le nostre proposte – prosegue Piana – e in alcuni casi anche miglioramenti ulteriori. A fronte di un taglio medio nazionale stimato intorno al 40%, in Liguria la riduzione risulta contenuta attorno al 20%. Resta inoltre aperta la possibilità di deroga, annunciata dal Ministro Calderoli, che consentirà alle Regioni di proporre ulteriori inserimenti o esclusioni di Comuni sulla base di criteri generali condivisi​. Un passo avanti importante nella tutela dei territori montani liguri. Attendiamo ora la ratifica della Conferenza Unificata delle Regioni​"​.