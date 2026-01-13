Albenga avvia il percorso per la costituzione di un Civ Centro Integrato di Via

Si è svolto nel Comune di Albenga l’incontro promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio Provincia di Savona e rivolto a tutte le realtà imprenditoriali della città, con l’obiettivo di approfondire le opportunità offerte dalla creazione di un Centro Integrato di Via (CIV).

Erano presenti l’assessore al Commercio Camilla Vio, il consigliere delegato al Centro Storico Emanuele Feroleto, il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra ed il presidente della Delegazione di Ponente Daniele Ziliani.

Durante l'incontro è stato illustrato quanto un CIV possa essere utile, agendo in condivisione di intenti tra le aziende associate, a rafforzare il commercio locale ed a migliorare l'attrattività delle zone commerciali sia attraverso interventi di riqualificazione che organizzando promozioni ed eventi. Sarà inoltre uno strumento che potrà collaborare, agendo in assoluta autonomia, con le Istituzioni Locali e le Associazioni di Categoria.

Parte fondamentale alla migliore realizzazione dei futuri progetti sarà l'accesso ai contributi ed ai bandi che la Regione Liguria mette a disposizione dei CIV.

Confcommercio Savona, perseguendo appieno il suo intento a sostenere in maniera concreta lo sviluppo delle aziende del Territorio, si è resa disponibile a seguire, sostenendo anche la parte economica di tutto l'iter burocratico di costituzione e la gestione amministrativa del futuro CIV.

Questo consentirà, in attesa che sopraggiungano i fondi regionali, per le attività che ora vorranno aderire di poterlo fare in maniera gratuita.

E' stato sottolineato che il progetto CIV riguarderà tutto il territorio e le diverse zone commerciali del Comune, partendo da tutte quelle realtà che oggi credono che il lavoro condiviso possa rendere Albenga più competitiva ed efficace nella promozione del proprio tessuto economico.

Prossimo passo sarà l'incontro in programma lunedì 26 gennaio alle ore 13 presso l’Auditorium San Carlo, durante il quale verrà avviato il percorso per l’iscrizione dei soci.

Tutte le attività interessate possono fin d'ora manifestare il proprio interesse all’adesione inviando una e-mail all’indirizzo turismo@comune.albenga.sv.it.