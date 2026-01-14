Mamma piccione abbandona i piccoli nel nido su un balcone : salvati e affidati al CRAS di Savona

Due piccolissimi piccioni, e mamma piccione, avevano trovato rifugio sul poggiolo di un appartamento a Savona. La padrona di casa, rientrata nel suo appartamento dopo mesi di assenza, ha trovato laa sorpresa inattesa sul poggiolo: i due piccolissimi piccioni insieme alla loro mamma, nascosti tra i fiori di un vaso.

Per qualche giorno la famiglia di uccelli ha potuto vivere indisturbata, finché, un giorno, la mamma non è più tornata. La donna ha osservato e controllato più volte, preoccupata per l’arrivo del freddo e l’assenza della genitrice, fino a scoprire davanti al portone un piccione morto, probabilmente la madre dei piccoli.

A quel punto non c’era alternativa: i due piccioni sono stati affidati al CRAS di Savona, dove ora sono al sicuro. Molto piccoli e fragili, sono ospitati in incubatrice, nutriti regolarmente e seguiti con la massima attenzione.

“Cresceranno con noi, passo dopo passo”, spiegano i volontari di ENPA, ricordando l’importanza di fermarsi, osservare e prendersi cura anche dei più piccoli esseri viventi. “Un gesto semplice può salvare una vita”, concludono.