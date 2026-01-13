 / Eventi

Loano, in biblioteca una serata dedicata alla "Tosca" di Puccini

Il 16 gennaio alle ore 21 nella biblioteca civica "Antonio Arecco"

Venerdì 16 gennaio alle 21 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano l'Associazione Musicale Loanese propone una serata dedicata alla “Tosca” di Giacomo Puccini.

Attraverso diapositive, filmati, registrazioni storiche e curiosità il maestro e direttore artistico dell'associazione Mattia Pelosi accompagnerà i partecipanti alla scoperta dell'opera del compositore toscano per il libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.

La manifestazione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L'ingresso è libero.

