Loano, in biblioteca una serata dedicata alla "Tosca" di Puccini

Venerdì 16 gennaio alle 21 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano l'Associazione Musicale Loanese propone una serata dedicata alla “Tosca” di Giacomo Puccini.

Attraverso diapositive, filmati, registrazioni storiche e curiosità il maestro e direttore artistico dell'associazione Mattia Pelosi accompagnerà i partecipanti alla scoperta dell'opera del compositore toscano per il libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.

La manifestazione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L'ingresso è libero.