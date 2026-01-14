Savona, il duo Lai-Luciani ai "Pomeriggi della Mozart": chitarra e flauto per un programma d’eccezione

Una formazione inedita per i “Pomeriggi della Mozart”, quella del duo costituito da Vincenzo Lai al flauto e Maria Luciani alla chitarra. Appuntamento venerdì 16 gennaio presso la Sala Stella Maris di piazza Rebagliati di Savona (zona porto) alle 17,30.

Il programma è di grande interesse e inconsueto. Musiche di Mauro Giuliani, Maximo Diego Pujol e Giulio Bricciardi. Con una curiosità in più: quando Giuseppe Mazzini, buon suonatore di chitarra, era prigioniero nella fortezza del Priamàr a concepire la Giovine Italia, a due passi dalla sala del concerto, eseguiva nella sua cella proprio le composizioni di Giuliani. Il concerto è ad ingresso libero.

L’Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.



