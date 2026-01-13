Ceriale, lo psichiatra Italo Dosio analizza l’impatto dei social media sulle nostre vite

Giovedì 15 gennaio, alle 16.30, la Sala Riflessi sul Lungomare Diaz 91 ospiterà un nuovo incontro della rassegna “Parole in Movimento”, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con la sezione locale di UniTre. Protagonista dell’appuntamento sarà lo psichiatra e psicoterapeuta Italo Dosio, che affronterà un tema di grande attualità: l’impatto dei social media sulle nostre vite.

Negli ultimi anni, le piattaforme digitali hanno trasformato radicalmente il modo in cui comunichiamo, consumiamo informazioni e ci relazioniamo. Ma quale prezzo paghiamo per questa iperconnessione? Dosio inviterà il pubblico a riflettere sulle conseguenze psicologiche e sociali dell’uso dei social, dalla percezione di sé all’influenza sulle emozioni e sui desideri, fino al modo in cui interagiamo con gli altri.

I social media non sono più soltanto un luogo di visibilità o di comunicazione. Senza accorgercene, hanno trasformato la relazione in autopromozione, la visibilità in competizione, e lo spazio di espressione in un luogo di commercio di contenuti. Anche la sfera cognitiva è profondamente coinvolta: attenzione costantemente captata, linguaggio modificato, cultura e tecniche visive ridefinite. Il paradosso di un individuo iperconnesso eppure sempre più solo sarà uno dei temi chiave dell’incontro.

A conclusione del dibattito, i partecipanti potranno scambiare opinioni e confrontarsi direttamente con lo specialista durante un buffet offerto da Il Melograno di Ceriale.

