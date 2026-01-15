 / Attualità

Attualità | 15 gennaio 2026, 12:22

Altare, nuovi serramenti nelle scuole e videosorveglianza hi‑tech: investimenti su studenti e territorio

Il Comune fa il punto della situazione

Il Comune di Altare prosegue i lavori nelle scuole con l’installazione di nuovi serramenti pensati per garantire maggiore sicurezza, comfort ed efficienza energetica agli studenti. L’intervento, oltre a migliorare l’isolamento acustico, rappresenta un passo significativo per creare ambienti più sicuri e confortevoli dove i bambini possono crescere e imparare.

"Investire sulla scuola significa investire sul futuro del paese – sottolinea l’amministrazione comunale – La sicurezza dei nostri studenti è la nostra priorità".

Ma l’attenzione del Comune non si ferma alle scuole. Nei giorni scorsi è stato completato un aggiornamento del sistema di videosorveglianza, con l’installazione di nuove telecamere ad alta definizione e telecamere OCR agli ingressi e alle uscite del paese. "Grazie a questo intervento, Altare è oggi quasi totalmente coperta, consentendo un maggiore controllo sulla circolazione e la verifica di assicurazioni e revisioni dei veicoli"

L’amministrazione evidenzia come questi investimenti rappresentino un impegno concreto per la sicurezza e il benessere di cittadini e studenti, con particolare attenzione alla tutela del territorio e alla qualità della vita.

Graziano De Valle

