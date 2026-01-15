Utilizza un bancomat rubato e spende oltre 4mila euro: denunciato

Ieri a Savona, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà un cittadino italiano di 68 anni per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.

L’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, è scaturita dalla denuncia di furto sporta da una cittadina savonese alla quale, poco prima delle festività natalizie, era stato rubato il portafoglio contente il bancomat.

Dalle indagini sono emersi diversi acquisti effettuati con l’indebito utilizzo del bancomat rubato per oltre quattromila euro ed effettuati tra Savona e Genova nei giorni immediatamente precedenti il Natale e prima che lo stesso venisse bloccato.

L’uomo è stato rintracciato in provincia di Genova, dove, in collaborazione con i poliziotti del Commissariato di Chiavari, è stata eseguita la perquisizione disposta dalla Procura di Savona, che ha permesso di trovare e sequestrare un costoso orologio, acquistato in una gioielleria savonese attraverso l’utilizzo della carta oggetto di furto.

Oltre a quella dell’orologio - riscontrate anche attraverso le telecamere di videosorveglianza - sono emerse altre operazioni nel periodo esaminato: l’acquisto di un anello d’oro, un acquisto in un negozio di scarpe, in tabaccheria, un soggiorno di due notti in Hotel della riviera savonese e diversi prelievi di contante.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente.