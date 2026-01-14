Albenga, blackout a Campochiesa: senza luce dalle 19.30

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 20.12: Il guasto è stato risolto e il servizio è stato ripristinato

***

Inizio di serata complicata per i residenti della frazione di Campochiesa d’Albenga, rimasti senza corrente a partire dalle 19.30 circa.

Il blackout sta interessando le abitazioni e alcune zone pubbliche della frazione, lasciando i cittadini al freddo e al buio.

Molti i residenti che hanno segnalato il guasto. Secondo quanto riferito, l’Enel sta intervenendo per verificare la situazione, con i tecnici al lavoro per ripristinare il servizio. L’azienda stima di risolvere il problema entro le 22.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO