Val Bormida, lupo investito muore nonostante i soccorsi

Ieri, in Val Bormida, pare in zona Montecala, l'Enpa è intervenuta per soccorrere un giovane lupo, probabilmente investito da un veicolo, trovato in gravi condizioni ai bordi della strada. Nonostante fosse vigile, l'animale appariva completamente inerme, una condizione che non faceva presagire nulla di buono.

Sul posto è stata immediatamente mobilitata un'ambulanza veterinaria, che ha trasportato il lupo presso lo studio della veterinaria Valentina Casu. Alla prima visita, le condizioni sono sembrate estremamente gravi. Il lupo, di circa 6-7 mesi, presentava danni agli organi interni e una frattura del bacino, segni evidenti di un trauma molto serio.

Nonostante tutti gli sforzi dei veterinari per salvare l'animale, purtroppo, la sua situazione è rapidamente peggiorata. Dopo essere stato trasferito al CRAS, il lupo è deceduto poco dopo l'arrivo.