Camioncino si ribalta a Toirano: soccorsi mobilitati, sversamento di liquidi sulla carreggiata

Questa mattina, intorno alle ore 8, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Toirano, in via Marici, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un furgone.

La chiamata di soccorso è arrivata tramite il 118. All’arrivo dei soccorsi, il conducente del mezzo era già stato preso in carico dal personale sanitario.

L’incidente ha provocato lo sversamento di liquidi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Albenga e del comando di Savona con autogru, che hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo per prevenire ulteriori rischi alla circolazione e all’ambiente.

Presenti anche la Polizia Locale e gli altri enti di soccorso, con cui le operazioni sono state coordinate.