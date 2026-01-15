Treni, ripristinata la circolazione tra Albenga e Alassio dopo il guasto tecnico

AGGIORNAMENTO ORE 11.45: la circolazione è tornata regolare. I treni Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 45 minuti e limitazioni di percorso.

++++

Questa mattina, mercoledì 15 gennaio, la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia è stata sospesa a partire dalle 9:30 a causa di un guasto tecnico all’infrastruttura.

Il problema si è verificato poco prima di Alassio, provenendo da Albenga, e ha reso necessario il blocco del traffico, poiché sul tratto è presente un unico binario.

Sul posto sono al lavoro i tecnici per ripristinare la linea, ma secondo le prime informazioni l’intervento potrebbe richiedere del tempo.

L’interruzione della circolazione può provocare ritardi per i treni Intercity e Regionali; questi ultimi potrebbero inoltre avere limitazioni di percorso. Sono attive corse sostitutive con bus. Alcuni treni Intercity hanno subito modifiche di percorso o cancellazioni.

L’IC 633 Milano Centrale (7:10) – Ventimiglia (11:04) termina oggi la corsa a Finale Ligure Marina. I passeggeri possono proseguire il viaggio utilizzando il servizio sostitutivo con autobus appositamente predisposto.

L’IC 631 Ventimiglia (9:10) – Milano Centrale (12:58) è cancellato tra Imperia e Genova Piazza Principe. I passeggeri in partenza da Imperia, Diano, Alassio, Albenga, Finale Ligure Marina e Savona possono proseguire il viaggio sui primi treni disponibili, con l’assistenza del personale Trenitalia.

L’IC 659 Milano Centrale (9:10) – Ventimiglia (13:02) termina la corsa a Genova Piazza Principe. Anche in questo caso i viaggiatori possono proseguire con i primi treni utili, assistiti dal personale di Trenitalia.

L’IC 745 Ventimiglia (10:59) – Milano Centrale (14:58) parte da Genova Piazza Principe. I passeggeri provenienti da Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Imperia, Diano, Alassio, Albenga, Finale Ligure Marina e Savona possono proseguire il viaggio con i primi treni disponibili, con il supporto del personale Trenitalia.

Infine, l’IC 637 Milano Centrale (11:10) – Ventimiglia (14:54) termina la corsa a Genova Piazza Principe. Anche in questo caso i viaggiatori possono continuare il viaggio con i primi treni utili, assistiti dal personale Trenitalia.