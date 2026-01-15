Parco eolico tra Murialdo e Osiglia, Arboscello (Pd): “Comunità compatte a dire no. Non sia ambigua la destra”

Continua a far discutere il progetto del nuovo parco eolico nelle aree di Osiglia e Murialdo, con un fronte del "no" che unisce cittadini e istituzioni locali.

Stavolta a farsi portavoce del malcontento è il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Arboscello, che ha recentemente visitato i territori della Val Bormida: “Ho visitato Osiglia e Murialdo, incontrando cittadini, amministratori locali e comitati. Ho potuto constatare di persona una posizione molto chiara: queste due comunità sono unite da una forte e netta contrarietà al progetto di parco eolico proposto per l’area. È una posizione che nasce non da ideologismi, ma da ragioni ambientali, paesaggistiche e sociali, che meritano ascolto e rispetto”.

L'affondo di Arboscello punta però dritto verso la maggioranza di centrodestra, accusata di tenere una posizione ambigua tra il consenso locale e l'inerzia amministrativa. “Trovo curioso che anche rappresentanti della Lega abbiano espresso pubblicamente le stesse perplessità (parlando apertamente di un danno ambientale superiore ai benefici) ma non abbiano fatto nulla di concreto - afferma -. Eppure sono al governo sia a livello regionale che nazionale, ovvero proprio nei luoghi in cui si possono bloccare progetti simili. Quindi, invece di limitarsi a dichiarazioni d’intenti, agiscano concretamente per fermare questa iniziativa, se è ciò che pensano veramente”.

Secondo l'esponente del Pd, è giunto il momento di una scelta di campo definitiva per evitare che il territorio subisca decisioni non condivise: “Il centrodestra deve uscire da questa ambiguità perché non è più accettabile che progetti calati dall’alto, siano osteggiati a parole ma continuino ad andare avanti come per magia. O si è contrari e si agisce, oppure si è complici. È tempo che chi ha il potere di decidere se ne assuma la responsabilità”, conclude il consigliere Arboscello.