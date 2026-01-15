Calizzano, confronto tra il sindaco e la coordinatrice Asl2: sul tavolo le questioni sanitarie del comprensorio Alta Val Bormida

E' stata l'occasione per affrontare anche i temi riguardanti il Comune di cui è sindaco, ossia Calizzano, e del comprensorio dell'Alta Val Bormida, l'incontro che Pierangelo Olivieri ha avuto stamani (15 gennaio, ndr) con la nuova Coordinatrice di Area di ASL2, la dottoressa Monica Cirone.

"Già diversi erano stati, in passato, i momenti di confronto avuti, insieme all'assessore comunale alla Salute e ai Servizi Sociali Annalisa Biano - ricorda Olivieri - Questo si è concentrato sui principali temi del sistema sanitario locale, con l’obiettivo di individuare le priorità e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di comprensorio dell’Alta Valbormida".

"È stata manifestata piena disponibilità a dare seguito concreto alle questioni emerse, concordando l’organizzazione di un incontro direttamente sul territorio, finalizzato ad avviare le prime risposte operative. Tra i temi affrontati, la ripresa di alcuni servizi e la valorizzazione degli strumenti già presenti presso il Distretto di Calizzano, a partire dal moderno ecografo acquistato da AVIS e dalla Pubblica Assistenza, messo a disposizione delle nostre comunità" aggiunge il sindaco Olivieri.