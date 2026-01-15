 / Politica

Politica | 15 gennaio 2026, 16:55

Giovani e istituzioni, il savonese Luca Burlando nuovo segretario amministrativo del Consiglio Nazionale dei Giovani

L'organismo che opera sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Lavorerò per rafforzare la partecipazione giovanile e valorizzare il protagonismo dei territori"

Giovani e istituzioni, il savonese Luca Burlando nuovo segretario amministrativo del Consiglio Nazionale dei Giovani

E' il 29enne consigliere comunale di Savona Luca Burlando, da anni attivo nell’associazionismo giovanile locale, il nuovo Segretario Amministrativo del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG), l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni.

La nomina arriva a seguito del Congresso nazionale del CNG svoltosi lo scorso dicembre, che ha eletto il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio di Presidenza, aprendo una nuova fase di lavoro per l’ente.

Nel ruolo di Segretario Amministrativo, Burlando affiancherà il Presidente e il Consiglio di Presidenza nel garantire un’organizzazione solida ed efficace, mettendo la propria esperienza amministrativa e associativa al servizio del lavoro quotidiano del Consiglio Nazionale dei Giovani e delle iniziative promosse a favore delle nuove generazioni.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità – dichiara Luca Burlando –. Il Consiglio Nazionale dei Giovani rappresenta uno spazio fondamentale di confronto e proposta per i giovani. Lavorerò affinché l’organizzazione interna sia sempre più uno strumento concreto per rafforzare la partecipazione giovanile e valorizzare il protagonismo dei territori».

Un riconoscimento importante anche per Savona, che vede uno dei suoi giovani amministratori assumere un ruolo di rilievo a livello nazionale, all’interno di un organismo chiamato a dialogare con Governo, Parlamento e istituzioni sulle politiche giovanili.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium