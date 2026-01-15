Proiettile al sindaco di Carcare, il Ministero dell’Interno "finanzia" la videosorveglianza

Dopo l’episodio intimidatorio che ha colpito il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri — destinatario di un proiettile recapitato nella buca delle lettere — arriva l’intervento del Ministero dell’Interno.
Dal Fondo per la legalità e la tutela degli amministratori locali sono stati assegnati al Comune 6.500 euro, risorse destinate a rafforzare le misure di sicurezza sul territorio.
Il contributo sarà utilizzato per un progetto di sicurezza urbana: l’amministrazione comunale ha deciso di investire la somma nell’installazione di una telecamera di videosorveglianza di ultima generazione.
L’obiettivo è monitorare una zona ritenuta sensibile, quella del ponte vecchio, migliorando il controllo dell’area e la prevenzione di episodi criminosi.