Politica | 15 gennaio 2026, 13:29

Proiettile al sindaco di Carcare, il Ministero dell’Interno "finanzia" la videosorveglianza

Al Comune sono stati assegnati 6.500 euro, che saranno utilizzati per installare una telecamera di ultima generazione nella zona del ponte vecchio

Dopo l’episodio intimidatorio che ha colpito il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri — destinatario di un proiettile recapitato nella buca delle lettere — arriva l’intervento del Ministero dell’Interno. 

Dal Fondo per la legalità e la tutela degli amministratori locali sono stati assegnati al Comune 6.500 euro, risorse destinate a rafforzare le misure di sicurezza sul territorio.

Il contributo sarà utilizzato per un progetto di sicurezza urbana: l’amministrazione comunale ha deciso di investire la somma nell’installazione di una telecamera di videosorveglianza di ultima generazione. 

L’obiettivo è monitorare una zona ritenuta sensibile, quella del ponte vecchio, migliorando il controllo dell’area e la prevenzione di episodi criminosi.

Redazione

