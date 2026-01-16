Varazze, i gemelli Maurizio e Marco vincono ad "Affari tuoi" 47mila 500 euro

Una partita entusiasmante ricca di colpi di scena con un finale tutto a loro favore.

Arrivano da Varazze i concorrenti che hanno rappresentato la Liguria ad Affari Tuoi e ieri sera a conclusione della loro partita si sono aggiudicati 47mila 500 euro.

Nel noto game show condotto da Stefano De Martino su Rai Uno, i gemelli Marco e Maurizio negli ultimi 4 pacchi erano rimasti con 15mila euro, 20mila, 75mila e 200mila euro e dopo aver rifiutato un'offerta da 40mila euro ed un cambio pacco hanno accettato l'offerta finale del "Dottore". Nel loro pacco avevano 75mila euro.

In precedenza erano riusciti già a portarsi a casa 4mila euro del pacco di "Gennarino", il cagnolino mascotte del programma, trovato nei primi 3 tiri.

Maurizio lavora come impiegato nella redazione del giornale sacro "Il Messaggero di Gesù Bambino" che viene pubblicato nel Santuario di Gesù Bambino di Praga di Arenzano, Marco invece è un impiegato postale.