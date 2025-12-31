I Migliori Auguri per il 2026! Le notizie più lette su SavonaNews nel 2025

Dalle rivincite ai drammi quotidiani, dalle curiosità estive alle scelte di vita, passando per cronaca, tradizioni e identità locali: le news riportate da SavonaNews nell'arco di 12 mesi anche questa volta sono state numerose. L'archivio è disponibile per tutti i lettori e tratteggia un anno di cronaca per tutto il territorio provinciale. Qui, invece, un florilegio delle notizie più lette del 2025, che ovviamente non sono sempre le più rilevanti, ma che hanno realizzato eccezionali numeri di visualizzazioni. Oltre a questi articoli, tantissimi altri hanno ricevuto ciascuno centinaia di migliaia di letture, segnando un anno di grande crescita per il nostro giornale.

A Loano, una vincita da cinque milioni di euro trasforma un bar di quartiere in un luogo simbolico della fortuna, alimentando curiosità, speranze e racconti condivisi (Loano, colpo grosso al bar Antica Tabaccheria: vinti 5 milioni con un Gratta e Vinci). Il tema dei trasporti emerge con forza quando, a causa dei disservizi ferroviari, un pendolare decide di proseguire a piedi da Albisola fino a Savona. Un gesto estremo che diventa denuncia simbolica e racconto virale (Caos treni: fermo ad Albisola decide di andare a piedi fino a Savona). A stuzzicare l'interesse dei lettori è anche l’apparizione di un mezzo insolito: un velomobile, a metà tra bicicletta e automobile, che attraversa le strade cittadine accendendo il dibattito sulla mobilità alternativa (In città in velomobile: l’auto a pedali che incuriosisce i savonesi).

La storia commovente di Giuseppe e Maria, morti a poche ore di distanza dopo 68 anni di vita insieme, è una riflessione collettiva sull’amore e sul destino condiviso (Giuseppe e Maria muoiono a poche ore di distanza dopo 68 anni di vita insieme). La cronaca nera colpisce duramente la Val Bormida con un incidente mortale sulla strada dei Pastoni, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza di un’arteria già nota per la sua pericolosità (Tragedia sulla strada dei Pastoni: auto precipita in un dirupo).

Marzo porta una ventata di leggerezza con la partecipazione televisiva di Marina Barberis a “L’Eredità”, che trasforma una concorrente locale in motivo di orgoglio per l’intero territorio (La ferraniese Marina Barberis protagonista a “L’Eredità” su Rai 1). Grande affetto anche per la riapertura di una storica attività savonese: “Fette & Panissa” (Riapre “Fette & Panissa”: “Grazie per l’affetto, ci siete mancati”).

La scomparsa della ceramista Silvana Briano riporta al centro l’anima artigiana di Altare e il valore dei saperi manuali (Altare piange la ceramista Silvana Briano, ideatrice delle “tazzine smodellate”). La tradizione ligure conquista la ribalta nazionale con la torta pasqualina presentata a “Porta a Porta” dal cellese Luca Minuto (A “Porta a Porta” la torta pasqualina del cellese Luca Minuto).

La primavera accende l’interesse per la natura con un viaggio nel mondo dei funghi a Spotorno (Spotorno, alla scoperta del regno dei funghi tra natura e curiosità). Ma maggio racconta anche le difficoltà del commercio: la chiusura della lavanderia Futura dopo 56 anni diventa simbolo di un’epoca che finisce (Chiude dopo 56 anni la lavanderia Futura di corso Marconi). Un’analisi più ampia emerge con le serrande abbassate in via Boselli, fotografia di un centro urbano in trasformazione (Savona, serrande abbassate in via Boselli: chi si sposta e chi chiude).

L’estate si apre con la Notte Romantica di Finalborgo, evento capace di unire turismo, suggestione e promozione del territorio (Finalborgo si immerge nella Notte Romantica: “Sarà il bacio”). Altra news molto visualizzata, di altro tenore, e relativa al capoluogo: i controlli per gli imbarchi delle navi Costa mandano in tilt la viabilità cittadina (Controlli auto per gli imbarchi Costa: traffico in tilt in città).

Un salvataggio in mare evita una tragedia ad Albissola: un bambino viene tratto in salvo grazie all’intervento dei cani da salvataggio (Bambino rischia di annegare: salvato dai cani Miro e Noell). Forte attenzione anche per la condanna per diffamazione che coinvolge la trasmissione “Fuori dal Coro” (Diffamazione a “Fuori dal Coro”: condanna e risarcimento).

L’estate esplode con il tema del caro vacanze: il racconto ironico di una coppia rappresenta il malcontento di alcuni turisti (Caro vacanze: “ci fanno pagare anche l’aria”). Stupore e indignazione per il ritrovamento di un piano cottura sul fondale di una spiaggia savonese (Savona, sul fondale della spiaggia spunta un piano cottura). Suggestione e attenzione ambientale con il tentativo di nidificazione di una tartaruga sulla spiaggia di Varazze (Varazze, una tartaruga tenta di deporre le uova in spiaggia).

L’autunno si apre con un’annata eccezionale per i porcini, che entusiasma raccoglitori e ristoratori del Savonese (Porcini, un’annata straordinaria: stagione d’oro nel Savonese). Una polemica apparentemente minima, quella del biscotto di metà mattina in un asilo, diventa caso pubblico e divide la città di Savona (All’asilo delle Astengo scoppia il caso del biscotto di metà mattina). Grande attenzione anche per la maxi operazione di pulizia delle spiagge di Pietra Ligure dopo le mareggiate (Pulizia sulle spiagge di Pietra Ligure: rimossi 140 metri cubi di legname).

La TV torna protagonista con la partecipazione di un altarese alla Ruota della Fortuna, tra curiosità e tifo locale (Un altarese alla Ruota della Fortuna). Ampio interesse anche per un’inchiesta fiscale che coinvolge un professionista savonese per compensi non dichiarati (Compensi non dichiarati per oltre un milione: professionista savonese nei guai). Un intervento tempestivo evita una tragedia (Cadono in acqua in darsena e rischiano di annegare: salvati da due poliziotti).

Il mondo dell’ospitalità savonese dice addio a Pervinca Tiranini, figura simbolo di un’imprenditoria legata al territorio, deceduta improvvisamente durante un'immersione alle Galapagos (Addio a Pervinca Tiranini, la signora dell’ospitalità savonese). Momenti di apprensione per una densa colonna di fumo che si alza da una nave al largo di Savona (Densa colonna di fumo da una nave al largo di Savona). Tra le storie positive e curiose spicca la nascita di un gruppo di uncinetto ad Albisola (Un filo che unisce Albisola: nasce il gruppo di uncinetto).

A dicembre il racconto di una coppia che lascia Como per trasferirsi a Sassello intercetta il tema sempre più sentito del cambio di vita (Da Como a Sassello: la scelta di vita e di lavoro di Fiona e Mario). Altamente visualizzato, poi, un approfondimento sulla riforma del condominio, che apre il dibattito su requisiti e responsabilità degli amministratori (La riforma del condominio: per fare l’amministratore servirà la laurea?). Dicembre si chiude anche con una pagina di cronaca che ha colpito profondamente Savona: la tragedia avvenuta in corso Tardy e Benech, in cui ha perso la vita la 22enne Valentina Squillace (Savona, tragedia in corso Tardy & Benech: la vittima è la 22enne Valentina Squillace).

Con l'inizio del nuovo anno, ringraziamo chi ogni giorno sceglie di informarsi con SavonaNews. L’attenzione, la partecipazione e la dedizione con cui ci seguite rappresentano il valore più importante del nostro lavoro e il motore che ci spinge a raccontare il territorio con impegno, costanza e passione.