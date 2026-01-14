Ronnie, il gatto “in fuga” che a Valloria conquista il quartiere e l’ospedale (FOTO e VIDEO)

Quando si diventa “personaggi” non c’è niente da fare: il passaggio a celebrità sui social è scontato. E a Ronnie, gatto del quartiere Valloria che ama girare per il quartiere, compreso un giro all’ospedale San Paolo, è addirittura nata una pagina Instagram: “Alla ricerca di Ronnie”.

In realtà Ronnie è di una signora residente nel quartiere ed è un gatto che ama andarsene in giro, tanto che, per trovarlo durante le sue “evasioni”, è stato dotato di un GPS. A Ronnie è stata dedicata una pagina Instagram, “Alla ricerca di Ronnie”, dove viene tracciato e si possono vedere le sue “visite” al parco o all’interno dell’ospedale, dove attira la curiosità e si prende le coccole delle persone che lo fotografano e lo filmano, rilanciando poi le immagini sulla pagina Instagram. E magari, accarezzandolo, qualcuno riesce anche ad allentare la tensione e l’ansia di una visita o di un esame medico.

All’inizio, sui social qualcuno lanciava l’allarme per l’avvistamento di un gatto con GPS nei pressi dell’ospedale. Ora che ormai quasi tutti lo conoscono e ha una pagina social a lui dedicata, Ronnie è diventato una presenza familiare. Lui, tranquillo e sornione, si prende carezze, magari qualche croccantino, e continua serenamente per la sua strada.

Ronnie era un randagio che è stato poi adottato dalle sue due padrone, ma ha mantenuto lo spirito libero e, nonostante abbia a disposizione un giardino, ama saltare il muretto e andarsene in giro.

"Va un po’ da tutti qui nella zona – dice la padrona – e ha un debole per l’ospedale, tanto che riesce pure ad entrarci!! Per questo lo monitoriamo con il GPS e lo veniamo a recuperare… ma in casa proprio non riusciamo a tenerlo".

L’altro giorno ha anche tentato di entrare al Padiglione Vigiola nel timore dei passanti che restasse chiuso tra le porte automatiche. Ma con uno scatto felino è balzato fuori.