Cairo, garantita la continuità degli ambulatori distaccati dei medici di famiglia

La giunta comunale assicura la continuità dell’attività ambulatoriale dei medici di famiglia sul territorio e conferma il sostegno all’ambulatorio oncologico dell’Associazione Dottor Franco Guido Rossi O.D.V. Con una delibera ad hoc, l’amministrazione guidata dal sindaco Lambertini ha rinnovato l’impegno economico necessario a mantenere attivi i servizi sanitari di prossimità nelle frazioni.

Il Comune continuerà a farsi carico delle spese di affitto, imposte e tasse dei locali in cui operano gli ambulatori di Rocchetta di Cairo e Ferrania, mentre le attrezzature restano in capo ai soggetti che erogano il servizio. In particolare, vengono rinnovati, alle stesse condizioni previste nel 2025, i contratti di locazione delle unità immobiliari situate in via Colletto a Rocchetta di Cairo, in via Fratelli Ferraro a Ferrania e in via Borreani Dagna a Cairo Montenotte.

Diversa la situazione dell’ambulatorio di Bragno: il Medico di Medicina Generale svolge l’attività in uno studio affittato autonomamente. Per questo motivo il Comune non procederà più direttamente alla locazione di un immobile nella frazione, ma riconoscerà al medico un rimborso per le spese di affitto sostenute.

Nel complesso, le spese a carico del Comune di Cairo Montenotte per gli affitti passivi ammontano a 16.200 euro. A queste si aggiungono i costi per la registrazione dei contratti e le imposte di bollo, pari a 371 mila euro, che trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio dell’esercizio finanziario 2026.

"La continuità dei servizi ambulatoriali dei medici di famiglia in forma decentrata rappresenta un vero e proprio motivo di interesse pubblico – commentano il sindaco Paolo Lambertini e l’assessore ai Servizi sociali Roberto Speranza –. Non semplici presidi del territorio, ma attività essenziali, in modo particolare, per le persone anziane e fragili; per questo motivo continuiamo a portare avanti il nostro impegno per mantenerli attivi e operativi. Non faremo mai mancare il nostro impegno per favorire e, quando possibile, migliorare le prestazioni di prossimità a favore della nostra comunità".