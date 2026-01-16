Leo Club Valbormida e Gruppo Giochi di Cairo Medievale donano strumenti sanitari all’associazione Rossi

Una sinergia tra solidarietà e impegno giovanile ha portato un concreto aiuto ai malati più fragili del territorio. Il Leo Club Valbormida ha realizzato un’iniziativa di service a sostegno dell’associazione Dott. Franco Guido Rossi, realtà attiva nell’assistenza a pazienti in condizioni di fragilità.

Grazie a questo progetto, l’associazione ha ricevuto materiale sanitario fondamentale, tra cui carrozzine, lettini e aste per flebo, strumenti indispensabili per migliorare la qualità della vita dei pazienti. L’obiettivo, spiegano i responsabili dell’Associazione Rossi, non si limita all’assistenza diretta: sensibilizzare chi opera nel settore sanitario e promuovere una maggiore attenzione alla sofferenza resta al centro della missione.

L’iniziativa del Leo Club Valbormida è stata resa possibile anche grazie al contributo del Gruppo Giochi di Cairo Medievale 2024, composto da giovani che, durante la settimana della manifestazione di agosto, si impegnano a organizzare attività ricreative per grandi e piccoli. Il loro lavoro dimostra come il divertimento possa trasformarsi in uno strumento di solidarietà concreta, capace di avere un impatto positivo sull’intera comunità.

Un esempio di come l’entusiasmo giovanile, unito a progetti di servizio, possa generare benefici reali e tangibili, confermando il ruolo delle associazioni locali come presidio di attenzione e cura verso chi è più vulnerabile.