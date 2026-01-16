Savona, 41 dosi di cocaina nascoste in cantina: arrestato un 31enne albanese

A Savona, la Polizia di Stato ha arrestato un trentunenne di origine albanese, incensurato, per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’attività investigativa della Squadra Mobile ha preso spunto da movimenti sospetti nella zona dei giardini di via delle Trincee. I successivi sviluppi, emersi attraverso servizi di osservazione, hanno permesso di individuare l’uomo e di monitorarne gli spostamenti.

Le indagini sono culminate con la perquisizione dell’abitazione dell’uomo e delle sue pertinenze, dove, nel locale adibito a cantina, i poliziotti hanno rinvenuto quarantuno dosi di cocaina, pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio.

Durante le perquisizioni sono stati inoltre trovati due telefoni cellulari e tutto il necessario per il confezionamento della droga.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.