Savona, 32enne tunisino ruba un motociclo in piazza Diaz: arrestato

Prosegue la capillare attività di controllo del territorio, sia in chiave di prevenzione che di repressione degli illeciti, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, con maggiore attenzione alle aree più sensibili del territorio e ai reati di tipo predatorio.

Nell’ambito di questi servizi, nella giornata di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile - Sezione Radiomobile della Compagnia di Savona hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un trentaduenne tunisino residente a Genova, con diversi precedenti, che pochi minuti prima aveva rubato un motociclo a Savona, nei pressi di Piazza Diaz.

Una volta pervenuta la segnalazione da parte della vittima, i carabinieri hanno tempestivamente setacciato le vie cittadine, riuscendo, in poco tempo, a fermare il 32enne nel comune di Albissola Marina. I carabinieri, dopo aver fermato l’uomo, hanno recuperato e restituito il veicolo alla vittima.

Al termine degli accertamenti, il malvivente è stato arrestato e, a seguito di giudizio direttissimo svoltosi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Savona, è stato convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella Provincia di Savona.