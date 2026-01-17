L’albisolese Luigi Bevilacqua vincitore del premio nazionale "Voce della Poesia Contemporanea"

Anche l'Amministrazione Comunale ha voluto celebrare con affetto e orgoglio il proprio concittadino Luigi Bevilacqua, vincitore del premio nazionale "Voce della Poesia Contemporanea" con la sua raccolta "Il giardino delle nuvole".

L’Assessore Simona Poggi e la giunta hanno descritto Luigi come un vero "ambasciatore di cultura", capace di portare il nome di Albisola nei circuiti letterari nazionali attraverso la delicatezza dei suoi versi. È un’emozione profonda vedere come la bellezza della parola possa dare nuovo lustro a una terra che di arte ha sempre vissuto.

La risposta della città è stata un'esplosione di calore: le tantissime reazioni e i messaggi carichi di emozione ricevuti in queste ore testimoniano quanto la poesia possa unire le persone in un unico, grande abbraccio.

Sinceramente commosso da questa straordinaria ondata di affetto, Bevilacqua ha voluto ringraziare l’Amministrazione e l’assessore Poggi, sottolineando quanto sia stato speciale sentire così vicina la propria comunità. In fondo, il premio più bello per un poeta non è una targa, ma sentire che le proprie parole sono arrivate dritte al cuore di chi gli sta accanto.