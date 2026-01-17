A Celle cena di solidarietà e presentazione del libro sul partigiano Gino Donè Paro

Venerdì 23 gennaio a Celle Ligure si terrà una cena di solidarietà seguita dalla presentazione del libro “La vita di Gino Donè Paro. Partigiano italiano e rivoluzionario cubano”, di Piercarlo Porporato e Daily Sánchez Lemus.

L’evento avrà luogo alla Trattoria Bollicine, in via Colla 26. La cena inizierà alle 19.30, con un costo di 18 euro a persona; è richiesta la prenotazione via whatsapp a Roberto (388.611.59.91). A seguire, il coautore Piercarlo Porporato presenterà il libro, raccontando la vita di Gino Donè Paro, combattente antifascista italiano e partecipante alla Rivoluzione cubana.

L’iniziativa è promossa dall’ANPI di Celle Ligure, dall’Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba (circolo di Celle/Savona) e da Celle Ligure APS, nell’ambito delle attività di memoria storica e solidarietà internazionalista.