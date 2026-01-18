Boissano, grande partecipazione per “In viaggio tra i dialetti”

Si è svolto con ampia e sentita partecipazione l’incontro “In viaggio tra i dialetti – dal boissanese alle varietà liguri e piemontesi”, organizzato dal Comitato Civico Beallu Buinzan presso l’Oratorio di San Pietro in Vincoli della Parrocchia Santa Maria Maddalena di Boissano.

Dopo l’introduzione del Presidente Gandolfo e il caloroso saluto del generosissimo ospite Don Paul, l’incontro è stato guidato con competenza e passione dai docenti dell’Università di Torino, Nicola Duberti e Mattia Ravera, che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra dialetti, storia e identità del Ponente ligure e del Basso Piemonte.

Protagonisti dell’incontro sono stati innanzitutto i cittadini di Boissano, dei Comuni limitrofi e giunti anche da lontano, che hanno animato un confronto vivo e partecipato, contribuendo alla condivisione di esperienze, ricordi e conoscenze legate alla lingua e all’identità del territorio.

All’evento hanno preso parte anche autorità dei Comuni limitrofi ed ex Sindaci di Boissano; tra i presenti anche il cantante e animatore culturale MikeFC, a testimonianza di un interesse diffuso per la cultura locale.

L’incontro si è distinto per il suo carattere interattivo, mostrando come le parole cambino nel tempo e nei luoghi, ma continuino a risuonare, riportandoci alle origini e rafforzando il senso di appartenenza di una comunità che si ritrova con gioia.

Una gioia che è proseguita anche al termine dell’evento, con un momento conviviale a base di focaccia tipica e vini liguri, occasione ulteriore di incontro e condivisione.

Le iniziative di Beallu Buinzan proseguiranno, forti del successo di questa prima, positivissima occasione di incontro, con l’obiettivo di continuare a valorizzare la lingua, la cultura e l’identità del territorio.