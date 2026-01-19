Allagamenti in Provincia, Dalmasso (Ufficio Scolastico Provinciale): "Per la documentazione non dovrebbero esserci stati problemi"

AGGIORNAMENTO ORE 16.40: "Si comunica che Il guasto tecnico è stato risolto e da domani, martedì 20 gennaio, i nostri uffici torneranno ad essere regolarmente aperti. Ringraziamo l’utenza per la comprensione" dicono dalla Provincia.

----

Gli allagamenti più consistenti si sono verificati nell'ala del Provveditorato ma non ci sarebbero danni constitenti.

Dopo la rottura di una tubazione al sesto piano del palazzo della Provincia che ha portato alla chiusura degli uffici e all'evacuazione dei dipendenti è in corso una sorta di conta dei danni.

"La nostra area è la più disagiata in quanto si è verificato un allagamento consistente - spiega la dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale Nadia Dalmasso - Si sono bagnati i mobili e allagate alcune zone. Per la documentazione non ci dovrebbero essere stati grossi problemi ed è una cosa che si rassicura".

La perdita comunque è stata intercettata e sono in corso gli interventi per risolvere la criticità. Entro domani gli uffici riapriranno anche se potrebbe volerci qualche giorno in più per l'ultimo piano. Con i dipendenti che potrebbero comunque lavorare in smart working.

La rottura del tubo si sarebbe verificata verosimilmente nel fine settimana e questa mattina i dipendenti tornati al lavoro si sono accorti della problematica. A cascata poi l'acqua è arrivata fino al piano terra.

