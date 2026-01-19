Savona, furto in negozio di abbigliamento: aggredisce l’addetto alla sicurezza nel tentativo di fuga, arrestato

Nella serata di venerdì scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un ventinovenne di origini straniere, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 NUE, relativa a un furto avvenuto all’interno di un negozio di abbigliamento nel centro cittadino. Gli operatori delle Volanti, immediatamente giunti sul posto, hanno raggiunto il personale addetto alla sicurezza del negozio, il quale era riuscito a fermare il presunto autore del furto di un capo di abbigliamento del valore di circa 130 euro.

L’uomo, nel tentativo di guadagnare la fuga dopo la sottrazione della merce, ha aggredito l’addetto, colpendolo con calci e pugni e procurandogli delle lesioni. È stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura per le operazioni di identificazione.

Al termine degli atti, l’uomo è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.