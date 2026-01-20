Nuovo PUD a Spotorno, Bonasera e Spiga (Lega): "Il sindaco Fiorini si fermi prima di portare il progetto in Consiglio"

Francesco Bonasera e Massimo Spiga, entrambi militanti della Lega, intervengono sul nuovo PUD di Spotorno.

"Non posso che essere assolutamente d’accordo con il grido d’allarme lanciato dal Consigliere Angelo Vaccarezza, di Forza Italia, in merito alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Regionale", inizia Bonasera, già vice presidente della Provincia di Savona e già candidato sindaco a Spotorno. "Le perplessità del consigliere, condivise anche da Sara Foscolo, capogruppo della Lega in Regione, e da Roberto Sasso del Verme, in rappresentanza dell’assessore Ripamonti, le faccio mie in qualità di attento conoscitore del territorio e delle sue prerogative, nonché di ex pubblico amministratore".

"Io credo che si debba governare, anche nelle situazioni più complesse, con il consenso del più ampio numero di cittadini", prosegue Bonasera. "In occasione della redazione del PUD, pare non sia andata così. La dimostrazione sono le migliaia di firme raccolte, sia online che in presenza, e le diverse iniziative presenti sul territorio contro un progetto che prevede la soppressione di nove spiagge attrezzate e gestite da imprenditori – tra cui un campo solare – che hanno investito nella propria azienda per anni. Parliamo di spiagge libere e libere attrezzate, con chioschi da smontare a fine estate, concessi tramite bando. Un’iniziativa di questo tipo pregiudica in modo irreparabile l’immagine e l’economia turistica del nostro paese e, aggiungo, anche della promozione turistica che fa Il Golfo dell’Isola".

"Chiedo a Fiorini di fermarsi", continua Bonasera. "La percentuale del 40% di spiagge libere è stata congelata fino al 2027 e non è escluso che Regione Liguria possa rivedere la norma su base regionale anziché per singolo comune. Non c’è tutta questa urgenza di approvare il PUD. La mancanza di confronto e l’impossibilità di avere documentazione sulla quale discutere, prima e non dopo la presentazione della bozza di piano, è ciò che più viene lamentato dai soggetti interessati. La Bolkestein impone i bandi pubblici per l’assegnazione delle spiagge, ma questo argomento non va confuso con la redazione del piano spiagge che sta facendo il sindaco di Spotorno".

Anche il consigliere Massimo Spiga, capogruppo in quota Lega, invita alla prudenza: "Non si tratta di stravolgere il piano, ma di fermarsi un attimo prima di portare il progetto in Consiglio Comunale. Occorre rivederlo insieme ai gruppi di minoranza e alle categorie, che vogliono ottemperare alla normativa. Tutti sanno che le concessioni devono andare a gara, ma è necessario concertare con tutti. Ci sono situazioni che potrebbero portare alla perdita di posti di lavoro e di impegni economici assunti con gli istituti di credito. La gestione di uno spazio così ampio di spiaggia libera richiede un impegno che il Comune non può sostenere con le forze a disposizione, e il progetto del concessionario per l’ordine pubblico è tutto da dimostrare".

"Abbiamo tutti sotto gli occhi cosa succedeva al Malpasso fino a pochi anni fa, cosa è accaduto a Savona e cosa accade ogni estate con l’arrivo di bus che portano persone che pensano che la spiaggia libera sia un campo dove bivaccare", conclude Spiga. "Proviamo a pensare a spiagge libere attrezzate, dove il residente può accedere gratuitamente al mare, ma contingentate, per dare a ciascun fruitore il giusto spazio per rilassarsi. Anche lo spazio di libera assoluta dovrebbe, a mio avviso, essere a numero chiuso. D’altronde, altri territori liguri contigentano gli afflussi; perché non farlo anche sugli arenili?".