Regione, Bucci: "Nessuno se n’è andato dalla maggioranza. Abbiamo sempre diciotto voti e andiamo avanti"

"Se mi aspettavo questo strappo? No, secondo me non è uno strappo. Gli strappi sono un’altra cosa: sono di quelli che se ne vanno. Qui non se n’è andato nessuno, quindi noi andiamo avanti. Abbiamo sempre 18 voti".

Il presidente della Regione Marco Bucci non è preoccupato per il recente caso politico che ha scosso la Regione, con i consiglieri Alessandro Bozzano (Vince Liguria) e Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria) confluiti nel nuovo gruppo Noi Moderati. Un gruppo nato dopo i dissapori tra Bozzano e il presidente Bucci sull’assegnazione delle deleghe: Bozzano aveva chiesto la Cultura, ma Bucci ha proposto Relazioni europee e internazionali ed Enti locali, poi assegnate ad Angelo Vaccarezza (Forza Italia).

Noi Moderati resta schierato con la maggioranza, ma potrebbe complicare i rapporti con la giunta Bucci. "È stato detto che il sostegno non è più scontato – spiega ancora Bucci –. I voti erano 18 e continueranno a essere 18. Non mi sembra che, dopo l’incontro che abbiamo fatto, qualcuno abbia detto che i voti non sono questi. Andremo avanti così: la maggioranza è sempre la solita e andiamo avanti".

Tra le citazioni letterarie di Dante e dei Promessi Sposi, le parole di Bozzano sono suonate come un possibile "avvertimento", in particolare per il riferimento alla "non scontatezza nella valutazione dei percorsi amministrativi". Affermazioni sulle quali il presidente della Regione resta granitico: "Non so quali avvertimenti siano arrivati, probabilmente tanti – prosegue Bucci –. A parte tutto, se mi aspettavo una reazione? Certo che me l’aspettavo. Era tutto previsto, comprese le decisioni che abbiamo preso sulla formazione. Noi Moderati non è un gruppo autonomo e non è un gruppo misto. Cosa vuol dire? È un partito dentro la maggioranza e come tale sta dentro la coalizione".

Anche l’accostamento a Don Abbondio, fatto da Bozzano in aula, non smuove il presidente Bucci, che replica citando un altro personaggio della letteratura, questa volta spagnola. "Di accostamenti ce ne sono tanti – conclude Bucci –. Ultimamente ho sentito quello a Don Chisciotte e non vado oltre".