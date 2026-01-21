 / Albenganese

Albenga ricorda il coraggio scoutista con la conferenza “Aquile Randagie. Gli scout che si ribellarono al fascismo”

L’incontro propone un approfondimento storico sul gruppo di giovani che, tra il 1928 e il 1945, scelse di continuare clandestinamente la propria esperienza

E' “Aquile Randagie. Gli scout che si ribellarono al fascismo” il titolo della conferenza organizzata dal gruppo scout AGESCI Gioiosa Albenga 1, in programma sabato 31 gennaio, alle ore 18:00, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga con ingresso libero e gratuito.

L’incontro propone un approfondimento storico, arricchito da immagini e contributi multimediali, dedicato alle Aquile Randagie, un gruppo di giovani scout che, tra il 1928 e il 1945, scelse di continuare clandestinamente la propria esperienza educativa opponendosi ai diktat del regime fascista. Una storia di coraggio, fedeltà ai valori scout e resistenza non violenta, capace ancora oggi di interrogare le coscienze e offrire spunti di riflessione per il presente.

La conferenza sarà a cura di Emanuele Locatelli, scout, divulgatore della storia delle Aquile Randagie e curatore di numerose pubblicazioni sul tema, da anni impegnato nel servizio educativo e nella valorizzazione della memoria storica dello scautismo.

Un’occasione aperta a tutta la cittadinanza per riscoprire una pagina significativa della storia italiana e riflettere sul significato della libertà, della responsabilità e dell’impegno civile.

