Calice Ligure, l'OSA attacca il Comune: "Caccia col vento a 100 km/h, rischi per la sicurezza"

"Le carabine dei cacciatori cinghialisti hanno una gettata utile di diverse centinaia di metri. Oggi il Comune di Calice Ligure avverte che è in corso una battuta di 'depopolamento', malgrado le previsioni del tempo avvertano che, in zona, il vento potrà raggiungere i 100 chilometri all’ora".

Cosi commenta l'Osservatorio Savonese Animalista (OSA), che aggiunge: "Il Comune ed i cacciatori non hanno pensato che una folata di vento, oltre a gettarli a terra, potrebbe far loro sbagliare mira e colpire, si spera nessuno, non il cinghiale-bersaglio ma una persona, un cane, un’auto, un’abitazione".

L'OSA ricorda che "usare il fucile per debellare la peste suina africana è un ossimoro: la scienza ha dimostrato che inseguire gli animali con i fucili non ferma la malattia, la alimenta, perché spinge i branchi di cinghiali, sani e infetti, a incontrarsi con maggiore frequenza, accelerando la propagazione del virus".

"Ma se lo si fa con il vento fortissimo può diventare un reato", conclude l'OSA.