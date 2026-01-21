 / Attualità

Attualità | 21 gennaio 2026, 08:58

Savona, affidati i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi: intervento da 250 mila euro

I lavori saranno finanziati con risorse comunali derivati da un avanzo

Il Comune di Savona ha affidato in via definitiva i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi , per un investimento complessivo pari a 250 mila euro. A eseguire gli interventi sarà la società Barbera, con sede a Villanova di Mondovì,risultata aggiudicataria della gara con un ribasso del 15,28%.

Il progetto era stato approvato dalla Giunta comunale nell’ottobre 2025 ; era stato poi fatto il progetto esecutivo con la determinazione a contrarre. I lavori

I lavori saranno finanziati con risorse comunali derivati da un avanzo e imputata al Bilancio 2026, al capitolo  “Manutenzione straordinaria strade comunali”. I marciapiedi interessati si trovano in diversi quartieri cittadini e si tratta di un intervento deciso dal Comune per rimediare ad uno stato di alcuni marciapiedi che potrebbe " causare pregiudizi alla sicurezza e alla fruibilità degli spazi pubblici".

Elena Romanato

