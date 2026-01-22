 / Eventi

Finale, riparte la Guida all’Ascolto con il Don Giovanni di Mozart

Il 25 gennaio alle ore 16 presso la Sala Gallesio

Con l’inizio del nuovo anno tornano a Finale Ligure gli appuntamenti musicali della Guida all’Ascolto, promossi dall’Accademia Musicale e ospitati, come da tradizione, ogni ultima domenica del mese presso la Sala Gallesio.

Il primo incontro del 2026 è in programma domenica 25 gennaio alle ore 16.00 e sarà dedicato a uno dei capolavori assoluti della storia dell’opera: il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. A guidare il pubblico sarà il maestro Nicholas Tagliatini, che accompagnerà l’ascolto con registrazioni e spiegazioni dettagliate.

Opera in due atti capace di fondere in modo magistrale commedia e dramma, Don Giovanni continua a incantare per la ricchezza melodica e per la complessità dell’intreccio. L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di approfondire la conoscenza dell’opera e del suo straordinario autore, favorendo un approccio più consapevole e completo all’ascolto.

