Giornata della Memoria, a Vado Ligure Bruno Maida presenta il libro "Se mi prendi per mano"

La storia raccontata a partire dallo sguardo più fragile, quello dell’infanzia. È questo il cuore dell’incontro in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16.30, presso la Casa della Memoria di Vado Ligure, in occasione della Giornata della Memoria.

Protagonista sarà Bruno Maida, professore di Storia contemporanea all’Università di Torino e massimo studioso italiano di Storia dell’infanzia, ambito di cui detiene l’unica cattedra nel nostro Paese. Maida presenterà il suo romanzo per ragazzi "Se mi prendi per mano", un libro che affronta uno dei capitoli più drammatici del Novecento attraverso la vicenda di Alberto, un bambino ebreo di dieci anni costretto ad abbandonare la propria casa e la propria vita dopo l’emanazione delle leggi razziali.

Nel racconto emergono con forza le emozioni della paura, dello smarrimento, della perdita improvvisa di ogni certezza: sentimenti che furono condivisi da migliaia di bambini travolti dalla persecuzione nazifascista. Bambini che pagarono un prezzo altissimo: circa un milione e mezzo di vittime, tra piccoli e adolescenti, sterminati nei campi di concentramento o morti a causa di deportazioni, fame, violenze.

Ma il valore dell’incontro non si ferma alla memoria storica. Il professor Maida proporrà anche un’analisi che mette in dialogo i conflitti del Novecento con le guerre contemporanee, sottolineando una tragica continuità: ancora oggi, in molte parti del mondo, sono i bambini a subire le conseguenze più devastanti dei conflitti armati, tra bombardamenti, fame, freddo e violenze indicibili. Infanzie negate, spensieratezze strappate, vite segnate per sempre.

Ricordare, allora, non è solo un dovere verso il passato, ma un atto di responsabilità verso il presente. È questo il messaggio che la Sezione ANPI di Vado Ligure affida all’iniziativa, come sottolinea la presidente Piera Murru, invitando la cittadinanza a partecipare numerosa.