Il 2026 parte sotto le stelle: eclissi solare e congiunzioni planetarie da non perdere

"L’anno astronomico è già iniziato con eventi di notevole interesse: la congiunzione Giove-Luna del 3 gennaio, con la contemporanea pioggia di meteore delle Quadrantidi, e l’opposizione di Giove il 10. Domani, meteo permettendo, una splendida Luna al primo quarto sarà in congiunzione con i pianeti Saturno e Nettuno".

Ad affermarlo è l'associazione Astrofili Orione, che aggiunge: "Il 2026 ci riserva ancora molti altri eventi sensazionali; fra questi, il più importante è senza dubbio l’eclissi totale di Sole del 12 agosto, per la quale stiamo organizzando, in collaborazione con l’agenzia “I Viaggi del Principe”, una spedizione nel nord della Spagna. Invitiamo tutti gli appassionati a prenotarsi".

"Sabato 24 illustreremo gli eventi astronomici del 2026 e le nostre relative iniziative presso la libreria Paoline a Savona, in via Santa Maria Maggiore", concludono dall'associazione.