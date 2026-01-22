Savona, messa con la reliquia del guanto di san Pio da Pietrelcina

Sabato 24 gennaio alle ore 18 nella chiesa del convento dei Frati Minori Cappuccini, in via san Francesco d’Assisi (ingresso passo carrabile via Loreto Nuova), sarà officiata la messa con la reliquia del guanto di san Pio da Pietrelcina, con cui al termine saranno benedetti i fedeli. La benedizione sarà impartita anche nelle funzioni delle ore 10 e delle 18 di domenica 25 gennaio.

Durante la celebrazione eucaristica i membri del Gruppo di Preghiera di padre Pio esprimeranno la loro "Promessa di fedeltà", in cui si impegnano a mantenersi fedeli all'impegno della preghiera.

Il gruppo, a cui tutti sono invitati, si ritrova infatti l'ultimo sabato di ogni mese presso il convento per la catechesi, la condivisione, il rosario e la messa. Il prossimo incontro sarà il 24 gennaio alle 16:30.

