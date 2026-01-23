Giornata della Memoria a Borghetto: incontro con lo storico Marcello Pezzetti

Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale istituita con risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10 novembre 2005, per ricordare le vittime della Shoah, delle leggi razziali, delle persecuzioni e di tutte le deportazioni nazifasciste, nonché coloro che, a rischio della propria vita, si opposero all’odio e all’indifferenza.

In un contesto storico segnato da nuovi conflitti, discriminazioni e forme di intolleranza, il ricordo della Shoah assume un significato ancora più urgente: la memoria non è solo esercizio del passato, ma responsabilità del presente. Coltivarla significa educare le nuove generazioni alla consapevolezza, al dialogo e alla difesa dei diritti umani.

Il Comune di Borghetto Santo Spirito, impegnato a riaffermare i valori universali di libertà, dignità umana, rispetto e solidarietà, ha programmato un incontro rivolto alla cittadinanza, in collaborazione con A.N.E.D. – Associazione Nazionale ex Deportati dei campi nazisti, sezione di Savona-Imperia, durante il quale interverrà il Professor Marcello Pezzetti, storico della Shoah e dello sterminio nei campi nazisti dell’Europa orientale. L’appuntamento è fissato per lunedì 26 gennaio, presso Palazzo E. Pietracaprina, Piazza Libertà, ore 21.00.

Presso la Biblioteca civica, inoltre, verranno messi a disposizione, per la consultazione e il prestito, libri e materiali multimediali per documentarsi sui temi della Giornata della Memoria.

“Ricordare è un dovere morale. Trasmettere la memoria è un atto di giustizia verso le vittime e un impegno imprescindibile per il futuro, affinché ciò che è accaduto non accada mai più. La cittadinanza è invitata a partecipare”, commenta il sindaco Giancarlo Canepa.