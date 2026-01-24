A tavola con la storia: una cena solidale per sfidare l’oblio dei lager e sostenere Aned

Mercoledì 28 gennaio alle 19:45, la Società Ciantagalletto si fa custode del ricordo con una serata dedicata alla Giornata della Memoria. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con ANED e la libreria UBIK, unisce una cena di beneficenza alla riflessione storica, puntando i riflettori su un passato che, a ottant'anni di distanza, rischia di sbiadire nel silenzio delle nuove generazioni.

L'intero ricavato sosterrà le attività dell'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.

Protagonista dell’incontro sarà lo scrittore Guido Lorenzetti, figlio del partigiano Andrea Lorenzetti morto a Mauthausen, che presenterà il suo ultimo lavoro: "Guerre, deportazioni, dittature, eroi" (Mimesis). Attraverso dodici storie poco note, l’autore scava tra le macerie di un’Europa che fu "culla dell’inciviltà", raccontando la schiavitù sotto il nazismo, l’indifferenza dei governi occidentali e l’eroismo corale di chi, come i cittadini danesi, scelse di proteggere i propri vicini ebrei a differenza di quanto accadde nel resto del continente occupato.

L'iniziativa trasforma la memoria da semplice esercizio retorico in impegno civile concreto. In un’epoca di amnesie collettive, l’opera di divulgazione di Lorenzetti — che da anni porta la sua testimonianza nelle scuole e negli eventi culturali — ci ricorda che la libertà è il frutto di scelte individuali coraggiose fatte nei momenti più bui della storia recente.