Spotorno si ferma per discutere del nuovo Pud: si annuncia il "tutto esaurito" in sala, stop al traffico intorno al Palace

Spotorno inizia a prepararsi a una serata che, ancora prima di cominciare, ha già fatto discutere. E' quella di mercoledì 28 gennaio, quando alla Sala Palace, alle ore 21, l’Amministrazione comunale presenterà la bozza del nuovo Piano di Utilizzo del Demanio appuntamento attorno al quale si è ormai addensata un’attenzione che va ben oltre i confini della sala e, in parte, anche del Comune.

L’attesa e la curiosità di scoprire i dettagli di un piano che ha fatto discutere anche a livello nazionale, con l’ipotesi avanzata dal Comune in sede di revisione del Pud, propedeutica alla futura redazione dei bandi per l’assegnazione previsti dalla direttiva Bolkestein, di portare alla percentuale indicata da Regione Liguria - anche se momentaneamente sospesa - del 40% la quota di spiagge libere e libere attrezzate, a fronte di una situazione attuale che si ferma al 3,5% (10% includendo le cosiddette Sla). Una scelta che comporterebbe il “sacrificio” di nove stabilimenti balneari e che ha inevitabilmente innescato forti reazioni.

Il confronto ha travalicato i confini del Golfo dell’Isola, attirando grande interesse circa una decisione quasi unica a livello nazionale. All’attesa però, secondo molti, balneari in primis, non sarebbe corrisposta a un’adeguata capienza della sala convegni dove il Piano verrà presentato. Sono 148 i posti previsti al Palace e, nonostante la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming sui canali social del Comune, è comunque prevista un’affluenza ben superiore alla capacità.

È in questo contesto che la Polizia Locale ha ritenuto necessario intervenire, senza tralasciare l’ipotetico caso - che non pare tuttavia poi così inverosimile - in cui coloro che non riuscissero a entrare stazionino all’esterno della sala, in attesa della conclusione dell’evento occupando sia il piazzale antistante l’ingresso sia parte del marciapiede e della strada, con rischi per la propria incolumità e per la sicurezza della circolazione.

Da qui l’ordinanza che ridisegna la viabilità per l’intera serata, al fine di "prevenire situazioni di pericolo, garantire la sicurezza dei partecipanti, agevolare la gestione dei flussi pedonali e assicurare il regolare svolgimento dell’evento in condizioni di ordine e sicurezza pubblica".

A partire dalle 17 del 28 gennaio scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata lungo la via Aurelia Litoranea, nel tratto compreso tra Punta Est e via Battisti, misura che resterà in vigore fino all’una del giorno successivo o fino a cessate esigenze. Dalle 20, e fino all’una di notte, lo stesso tratto sarà completamente chiuso al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di emergenza. Per garantire ordine e sicurezza sarà inoltre presente un presidio degli agenti del Comando di Polizia locale.

Il confronto sul futuro delle spiagge spotornesi è ormai pronto a entrare più che mai nel vivo, e, per una sera, sarà l’intera città intera e non solo a fare da platea.