Valleggia, il Postamat non è ancora operativo e spunta il cartello: "Le palanche non te le do. Vai a lavorare"

Era stato posizionato da Poste Italiane nei pressi dell'ex Sms Aurora dopo le molteplici richieste dell'amministrazione comunale e soprattutto dei cittadini che si chiedevano quando la problematica sarebbe stata risolta.

Poste, in una nota del 7 maggio 2024, aveva inviato al Comune le caratteristiche tecniche dello sportello, invitando l’Amministrazione a formulare una proposta di dislocazione alternativa, rispetto a quella originariamente prevista nel condominio di Via Diaz 37 (e non installata a causa del voto contrario dell’assemblea condominiale).

La proposta della nuova sede era stata infatti individuata dalla giunta comunale di Quiliano e condivisa in linea tecnica dalla Conferenza dei responsabili nell'area pubblica vicina all’ex sede della Sms Aurora in piazza della Chiesa 6.

L'amministrazione e gli uffici comunali avevano quindi individuato la sede alternativa, già comunicata con I a lettera PEC a Federico Sichel, responsabile delle relazioni istituzionali macro area territoriale nord ovest di Poste Italiane.

Nella comunicazione, era già stata disponibilità degli uffici comunali a Poste Italiane per l’effettuazione del sopralluogo congiunto finalizzato all’installazione dello sportello ATM Postamat, e per tutti gli adempimenti tecnici e burocratici che erano poi stati quindi risolti.